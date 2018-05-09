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    "Сладкое" ЧП. В Польше тонны шоколада заблокировали трассу

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    В Польше опрокинулась фура, перевозившая двенадцать тонн жидкого шоколада. Инцидент произошел на трассе А2 между Варшавой и Познанью. Содержимое цистерны разлилось по дороге и заблокировало движение в обе стороны.​
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    В Польше опрокинулась фура, перевозившая двенадцать тонн жидкого шоколада, сообщает Najwyzszy Czaz.

    Инцидент произошел на трассе А2 между Варшавой и Познанью. Содержимое цистерны разлилось по дороге и заблокировало движение в обе стороны.​

    На место ДТП вызвали пожарных, которые поливают застывший шоколад водой. Очистить дорогу возможно только таким образом, пояснили спасатели.

    Водитель получил травмы, его доставили в больницу.

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