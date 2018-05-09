"Сладкое" ЧП. В Польше тонны шоколада заблокировали трассу

В Польше опрокинулась фура, перевозившая двенадцать тонн жидкого шоколада, сообщает Najwyzszy Czaz.
Инцидент произошел на трассе А2 между Варшавой и Познанью. Содержимое цистерны разлилось по дороге и заблокировало движение в обе стороны.
Na #A2 Poznań-Warszawa przewróciła się cysterna z czekoladą. Trwa sprzątanie jezdni 😎🍫🍫🍫 #czekolada pic.twitter.com/EnSNT8ri1q— MotoSygnały (@MotoRadioPoznan) 9 мая 2018 г.
На место ДТП вызвали пожарных, которые поливают застывший шоколад водой. Очистить дорогу возможно только таким образом, пояснили спасатели.
Водитель получил травмы, его доставили в больницу.
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