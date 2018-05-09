Ночная авария с опрокидываем авто в Киеве попала на видео

Авария произошла около 23:00.

"На улице Елены Телиги возле перекрестка столкнулись Mercedes, Volkswagen и Peugeot. Последний автомобиль от сильного удара перевернулся на бок. Водитель машины не пострадал. Он рассказал, что ехал со стороны метро "Шулявка" и хотел совершить разворот на перекрестке с улицей Гонты. После него двигалась девушка на авто Volkswagen. Mercedes ехал к Шулявке и проезжал на запрещенный свет светофора", — сообщает Информатор.

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По данным издания, Mercedes столкнулся с Volkswagen, после чего задел Peugeot. От сильного удара пострадали водители Mercedes и Volkswagen, они госпитализированы. Водитель-девушка Volkswagen получила травмы ног, рук и головы. Водителя Mercedes доставили в больницу с травмами ног, позвоночника и плечевых суставов.

Накануне семь человек, среди которых граждане Турции, пострадали в ДТП в Николаевской области, впоследствии один из пострадавших скончался в больнице.