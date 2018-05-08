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    В центре Рима взорвался автобус

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    Как сообщили очевидцы произошедшего, после возгорания автобуса произошел взрыв. Транспортное средство сгорело почти полностью.
    В центре Рима взорвался автобус
    REUTERS Alessandro Bianchi

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Причиной возгорания автобуса на одной из центральных улиц Рима во вторник стало короткое замыкание, сообщили РИА Новости в полиции итальянской столицы. Жертв удалось избежать благодаря действиям водителя, а единственной пострадавшей оказалась сотрудница соседнего магазина.

    Пожар произошел во вторник утром на Via del Tritone неподалеку от Фонтана Треви и здания итальянского правительства. Водитель после обнаружения возгорания в хвосте автобуса высадил пассажиров и покинул транспортное средство, которое впоследствии сгорело почти полностью. По словам очевидцев, после возгорания произошел взрыв.

    REUTERS Alessandro Bianchi
    В центре Рима взорвался автобус

    На место прибыли автомобили пожарной службы, приступившие к тушению пожара, и машины скорой помощи, оказавшие помощь сотруднице соседнего магазина, которая была госпитализирована с небольшими ожогами.

    Столб от пожара был виден во всей центральной части Рима, а языки пламени сожгли краску на соседнем здании, оставив темное пятно до самой крыши, и даже проникли внутрь магазина одежды.

    Дмитрий Виноградов, РИА Новости
    В центре Рима сгорел автобус

    Никто из пассажиров автобуса благодаря своевременным действиям водителя в результате инцидента не пострадал, отметили в полиции.

    Пожары в римских автобусах случаются регулярно. Нынешний стал девятым с начала года, а за минувший год зафиксировано свыше 20 возгораний. Муниципальная транспортная компания Рима Atac связывает это явление с изношенностью автобусного парка, отмечая, что сгоревший во вторник автобус работал на улицах города с 2003 года.

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