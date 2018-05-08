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    "Будут домопады". В Одессе под многоэтажкой образовался огромный провал

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    Огромная яма образовалась на улице Дидрихсона в Одессе. Она появилась на том же месте, где 30 марта провалился асфальт. По словам очевидцев, в яму ушла как свежая заплатка, так и покрытие, не затронутое предыдущим провалом.
    Огромный провал в Одессе
    Думская.net

    "По всей видимости, причиной происшествия опять стал прорыв водопроводной трубы: вода размыла грунт под асфальтом", — пишет Думская.

    В настоящее время место ЧП огорожено, работы по ликвидации аварии пока не ведутся.

    Кадры выложены на странице Демьяна Ганула в Facebook.

    Владимир Мурадян в комментариях пишет: "Ну, это мелочи, скоро фундаменты этих бетонных монолитов, стоящие на известняке, проточит вода, и будут первые домопады".

    А пользователь Irene Yung отмечает: "Нет геоисследований перед строительством — нет гарантии, что ваш дом не уйдет под землю. Все закономерно. Хотя владельцев квартир искренне жаль. Они то не виноваты, что дома строят без соблюдения всяких норм".

    Ранее на улице Гоголя в Днепре произошел масштабный провал асфальта, в результате которого на проезжей части образовалась огромная яма.

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