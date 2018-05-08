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    Полет нормальный. Еноты устроили переполох в доме американца

    (обновлено: )202
    Семейство енотов - самка и пятеро ее детенышей - упало буквально с потолка в доме одного из жителей американского города Шеридан, штат Мичиган. Кадры выложены в Facebook.
    Еноты в квартире американца
    facebook.com/AlbionDPS

    Еноты жили на чердаке, но в какой-то момент потолочные покрытия не выдержали, и они полетели вниз, приземлившись прямо на диван в гостиной.

    Хозяин дома вызвал спасателей и полицейских, которые поймали животных и посадили в переноску.

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    В настоящее время с енотами все в порядке, их выпустили на волю. Никто из людей также не пострадал. 

    Ранее зооспасатели вынули из вентиляционного канала сбежавшего от хозяев енота в жилом доме в Печерском районе Киева.

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