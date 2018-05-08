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    Омелян о "единственном способе" спасти морские порты Украины

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    По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, "единственное, что спасен морские порты Украины, это концессия или приватизация". Сам глава ведомства настаивает именно на концессии.
    Канал на Youtube ZIK

    Ключевой задачей на данный момент является завести знаковых мировых инвесторов в украинские морские порты, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    "Если в случае с "Укрзализныцей" еще можно навести порядок, то в ситуации с морскими портами единственное, что их спасет — это концессия или приватизация. Мы как министерство выступаем за концессию. В этой сфере переплетено очень много частных интересов, и при почти неработающей правоохранительной системе навести там порядок практически невозможно", — сказал Омелян в эфире телеканала ZIK.

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    Министр также прокомментировал информацию о том, что почти в каждом пароходстве есть местные "смотрящие", которые перенаправляют все потоки на себя.

    "В случае с "Дунайским пароходством" вообще была патовая ситуация долгий период времени. Там работали по очень простыми схемами, когда суда переводили в оффшор, увеличивая свои доходы, зато государство получало копейки. Но надеюсь, что сейчас новый руководитель сможет навести порядок в компании, если же нет — будем делать выводы", — подчеркнул глава ведомства.

    Омелян признал, что на самом деле эффективным в портах может быть только частный собственник.

    "Для нас ключевая задача — чтобы в морские порты зашли знаковые мировые инвесторы. Ведь если в Украине будут работать мировые компании, то будет и полезна для конкуренция", — подытожил он.

    Ранее Омелян похвалил Россию за поддержку "закрытого" статуса портов Крыма. 

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