Омелян о "единственном способе" спасти морские порты Украины

Ключевой задачей на данный момент является завести знаковых мировых инвесторов в украинские морские порты, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Если в случае с "Укрзализныцей" еще можно навести порядок, то в ситуации с морскими портами единственное, что их спасет — это концессия или приватизация. Мы как министерство выступаем за концессию. В этой сфере переплетено очень много частных интересов, и при почти неработающей правоохранительной системе навести там порядок практически невозможно", — сказал Омелян в эфире телеканала ZIK.

Министр также прокомментировал информацию о том, что почти в каждом пароходстве есть местные "смотрящие", которые перенаправляют все потоки на себя.

"В случае с "Дунайским пароходством" вообще была патовая ситуация долгий период времени. Там работали по очень простыми схемами, когда суда переводили в оффшор, увеличивая свои доходы, зато государство получало копейки. Но надеюсь, что сейчас новый руководитель сможет навести порядок в компании, если же нет — будем делать выводы", — подчеркнул глава ведомства.

Омелян признал, что на самом деле эффективным в портах может быть только частный собственник.

"Для нас ключевая задача — чтобы в морские порты зашли знаковые мировые инвесторы. Ведь если в Украине будут работать мировые компании, то будет и полезна для конкуренция", — подытожил он.

Ранее Омелян похвалил Россию за поддержку "закрытого" статуса портов Крыма.