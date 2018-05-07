В Винницкой области психически нездоровая педагог издевалась над детьми

По словам родителей, воспитательница давала детям швабру с тряпкой, чтобы они мыли пол и связывала тех детей, кто не хотел спать.

Родители рассказали ТСН, что женщина имеет еще и психоневрологическое заболевание.

Зафиксировать факт издевательства в дошкольном учреждении не смогли, ведь это происходило, когда воспитательница оставалась с детьми наедине.

"Часто из спальни раздавались плач, иногда я заставала такое, что я прихожу в спальню потому, что дети плачут, крик невероятный, а Зоя Алексеевна может просто в группе расставлять стульчики", — рассказала заведующая дошкольным детским учреждением Людмила Гаврилюк.

После жалоб родителей местный отдел образования начал служебное расследование и факты неподобающего поведения воспитательницы подтвердились.

"Когда проводилось служебное расследование, мы в своем акте указали на то, что была привлечена к административной ответственности – дисциплинарному взысканию", — утверждает заместитель начальника Козятинского управления образования Людмила Кондратюк.

У воспитательницы уже был один выговор, поэтому ее уволили за прогул. Однако свое увольнение воспитательница оспорила, а суд решил восстановить ее на работе и обязал администрацию детсада выплатить компенсацию в размере 50 тысяч гривен. Фемида руководствовалась тем, что за один день прогула не увольняют, а особенно, когда работник болел — находился в психоневрологической больнице.

Сама воспитательница комментировать свои действия журналистам отказалась, а в телефонном разговоре сообщила, что возмущена действиями родителей. Последние же с решением суда не согласились и просто не впустили воспитательницу в помещение садика. Также возмущенные родители готовят жалобу в Верховный суд.

Ранее сообщалось, что в Харькове женщину, избивавшую ребенка, больного ДЦП, могут посадить на 5 лет. Прокуратура направила в Дзержинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении няни.