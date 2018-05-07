наверх
07.05.201820:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Винницкой области психически нездоровая педагог издевалась над детьми

    (обновлено: )18710
    В Казатине Винницкой области разгорелся скандал в детском садике "Теремок". Родители малышей взбунтовались против воспитательницы из-за ее методов обращения с детьми.
    ТСН

    По словам родителей, воспитательница давала детям швабру с тряпкой, чтобы они мыли пол и связывала тех детей, кто не хотел спать.

    Родители рассказали ТСН, что женщина имеет еще и психоневрологическое заболевание.

    Снятинский интернат
    Версии
    Жгли заживо, издевались. Жуткие реалии интерната в Снятине

    Зафиксировать факт издевательства в дошкольном учреждении не смогли, ведь это происходило, когда воспитательница оставалась с детьми наедине.

    "Часто из спальни раздавались плач, иногда я заставала такое, что я прихожу в спальню потому, что дети плачут, крик невероятный, а Зоя Алексеевна может просто в группе расставлять стульчики", — рассказала заведующая дошкольным детским учреждением Людмила Гаврилюк.

    После жалоб родителей местный отдел образования начал служебное расследование и факты неподобающего поведения воспитательницы подтвердились.

    "Когда проводилось служебное расследование, мы в своем акте указали на то, что была привлечена к административной ответственности – дисциплинарному взысканию", — утверждает заместитель начальника Козятинского управления образования Людмила Кондратюк.

    У воспитательницы уже был один выговор, поэтому ее уволили за прогул. Однако свое увольнение воспитательница оспорила, а суд решил восстановить ее на работе и обязал администрацию детсада выплатить компенсацию в размере 50 тысяч гривен. Фемида руководствовалась тем, что за один день прогула не увольняют, а особенно, когда работник болел — находился в психоневрологической больнице.

    Сама воспитательница комментировать свои действия журналистам отказалась, а в телефонном разговоре сообщила, что возмущена действиями родителей. Последние же с решением суда не согласились и просто не впустили воспитательницу в помещение садика. Также возмущенные родители готовят жалобу в Верховный суд. 

    Ранее сообщалось, что в Харькове женщину, избивавшую ребенка, больного ДЦП, могут посадить на 5 лет. Прокуратура направила в Дзержинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении няни.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинские военнослужащие проверяют документы на КПП в Донбассе. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти