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    Журналистка ударила микрофоном фаната, щупавшего ее в эфире

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    Журналистка канала Fox Sports Mexico Мария Фернанда Мора нанесла несколько ударов микрофоном футбольного фаната, который стал щупать ее во время эфира. Видео инцидента появилось еще 26 апреля, но соцсети активно обсуждают его до сих пор.
    SuperfutboleroTV/Youtube

    Мария Фернанда Мора вела репортаж у стадиона мексиканского города Гвадалахара после матча, в котором местная команда победила клуб из Торонто. Девушку окружили празднующие болельщики, и мужчина, стоящий сзади нее, стал ее трогать.

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    Женщина позволила оператору доснять сюжет, после чего ударила фаната микрофоном несколько раз и накричала. Он что-то ответил и ушел.

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    Журналистка сообщила позже, что не жалеет о своей реакции. "То, что произошло со мной в четверг, случается с тысячами женщин в общественных местах каждый день. Разница в том, что со мной это прошло во время прямого включения, и я решила защитить себя", — приводит ее слова Daily Mail.

    В частности, в Twitter журналистку поддержали с помощью хэштега #UnaSomosTodas (Одна как мы все).

    В октябре прошлого года в США целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили известного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, после чего он был уволен из основанной им же компании и исключен из целого ряда профессиональных сообществ. После этого последовал ряд громких обвинений в адрес других известных людей.

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