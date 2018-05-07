Журналистка ударила микрофоном фаната, щупавшего ее в эфире

Мария Фернанда Мора вела репортаж у стадиона мексиканского города Гвадалахара после матча, в котором местная команда победила клуб из Торонто. Девушку окружили празднующие болельщики, и мужчина, стоящий сзади нее, стал ее трогать.
Женщина позволила оператору доснять сюжет, после чего ударила фаната микрофоном несколько раз и накричала. Он что-то ответил и ушел.
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Журналистка сообщила позже, что не жалеет о своей реакции. "То, что произошло со мной в четверг, случается с тысячами женщин в общественных местах каждый день. Разница в том, что со мной это прошло во время прямого включения, и я решила защитить себя", — приводит ее слова Daily Mail.
В частности, в Twitter журналистку поддержали с помощью хэштега #UnaSomosTodas (Одна как мы все).
В октябре прошлого года в США целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили известного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, после чего он был уволен из основанной им же компании и исключен из целого ряда профессиональных сообществ. После этого последовал ряд громких обвинений в адрес других известных людей.