В Британии самолет приземлился на пляж

В английском графстве Девоншир на морской пляж совершил экстренную посадку самолет, построенный в 1930-х годах прошлого столетия.
Причиной аварийной посадки стал отказ двигателя раритетного летательного аппарата, самолет начал стремительно терять высоту у кромки моря.
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"Пилот отчаянно искал, куда бы посадить самолет. Его пассажирка отчаянно махала людям на пляже, чтобы они освободили место для посадки", — передает The Telegraph подробности происшествия.
В итоге, посадка прошла успешно, никто не пострадал, а самолет остался цел.
Напомним, у огромного военного самолета Ил-38 при посадке в подмосковном аэропорту "Жуковский" не выпустилась передняя стойка шасси. Благодаря действиями летчиков, лайнер остался цел, никто не пострадал.
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