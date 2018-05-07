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    В Британии самолет приземлился на пляж

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    Самолет, выпущенный в 1930-х годах, из-за проблем с двигателем совершил аварийную посадку на пляже графства Девоншир. Самолет стремительно терял высоту и пилот решился на отчаянный шаг.
    Видео The Daily Mail

    В английском графстве Девоншир на морской пляж совершил экстренную посадку самолет, построенный в 1930-х годах прошлого столетия.

    Причиной аварийной посадки стал отказ двигателя раритетного летательного аппарата, самолет начал стремительно терять высоту у кромки моря.

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    "Пилот отчаянно искал, куда бы посадить самолет. Его пассажирка отчаянно махала людям на пляже, чтобы они освободили место для посадки", — передает The Telegraph подробности происшествия.

    В итоге, посадка прошла успешно, никто не пострадал, а самолет остался цел.

    Напомним, у огромного военного самолета Ил-38 при посадке в подмосковном аэропорту "Жуковский" не выпустилась передняя стойка шасси. Благодаря действиями летчиков, лайнер остался цел, никто не пострадал.

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