Футбол по-тернопольски. Как арбитр убегал от разъяренных болельщиков

Фото из соцсетей

Как сообщается в фан-аккаунте "Нивы" в соцсетях, победный гол гости забили в добавленное арбитром время: "Агробизнес" выиграл благодаря назначенному пенальти на 90+4 минуте матча. Его назначил Андрей Холявко.

После матча он побежал в направлении пожарной машины, где нашел защиту среди стюардов и правоохранительных органов.

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Ранее сообщалось, что комитет арбитров Федерации Футбола Украины назначил судейскую бригаду, которая будет обслуживать финальный матч Кубка Украины.