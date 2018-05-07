наверх
07.05.201809:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Видео

    Футбол по-тернопольски. Как арбитр убегал от разъяренных болельщиков

    (обновлено: )21430
    Матч 25-го тура в группе А Второй лиги, который проходил в Тернополе, закончился скандалом. "Агробизнес" в гостях одержал победу над "Нивой". После игры арбитру Андрею Холявко пришлось спасаться бегством от недовольных местных болельщиков.
    Арбитр Андрей Холявко
    Фото из соцсетей

    Как сообщается в фан-аккаунте "Нивы" в соцсетях, победный гол гости забили в добавленное арбитром время: "Агробизнес" выиграл благодаря назначенному пенальти на 90+4 минуте матча. Его назначил Андрей Холявко.

    После матча он побежал в направлении пожарной машины, где нашел защиту среди стюардов и правоохранительных органов.

    Кадры содержат нецензурную лексику и доступны по ссылке.

    Смотрите также: "Фанат футбола? Тогда вам домой… к Порошенко"

    Ранее сообщалось, что комитет арбитров Федерации Футбола Украины назначил судейскую бригаду, которая будет обслуживать финальный матч Кубка Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Бойцы ВСУ. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Судебное заседание по избранию меры пресечения избившему Найема
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа