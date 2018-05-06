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    Российский рэпер во время концерта ударил фаната ногой

    (обновлено: )303
    Российский рэпер Pharaoh вначале вступил в перепалку со зрителем из первого ряда, после чего нанес ему удар ногой и кулаком. Видео драки опубликовано в Youtube.
    Видео RapMark

    В России известный рэп-исполнитель Pharaoh (псевдоним Глеба Голубина) ударил фаната ногой в лицо во время концерта.

    На записи, снятой одним из очевидцев, видно, как музыкант говорит с кем-то из назойливых зрителей в первом ряду, а тот пристально смотрит ему в глаза. Попытка объясниться с фанатом оказалась неудачной, и через несколько секунд рэпер наносит ему удар ногой и кулаком.

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    Рэпер Pharaoh начал музыкальную деятельность в 2012 году. Он является бывшим участником коллективов Grindhouse и YungRussia, а также лидером творческого объединения Dead Dynasty.

    Напомним, в феврале 2018 года рэпер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью. Оказалось, популярного исполнителя избил экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев.

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