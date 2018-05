Бразильский серфер награжден за покорение огромной волны

Бразильский серфер Родриго Кокса получил престижную награду за покорение гигантской волны.

В Соединенных штатах Америки Кокса наградили премией California’s XXL Biggest Wave Award, которая вручается лучшим серферам мира.

В 2017 году Кокса "оседлал" волну высотой более чем 24 метра у побережья Португалии.

California’s XXL Biggest Wave Award goes to Brazilian surfer Rodrigo Koxa for riding an 80-foot wave in Portugal last year pic.twitter.com/p48xCqerRq