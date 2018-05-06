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    В Киеве пьяный мужчина устроил аварию, в которой погибла его молодая жена

    (обновлено: )44410
    По последним данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat был пьян, когда на высокой скорости врезался в прицеп грузового автомобиля на улице Братиславская в Киеве.
    Видео "Информатор"

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье, 6 мая в Киеве на улице Братиславская произошла авария, при которой погибла молодая женщина.

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    ДТП случилось на улице Братиславской, где Volkswagen Passat на высокой скорости влетел под прицеп фуры MAN. При столкновении водитель пострадал, а его пассажир — 24-летняя жена — погибла.

    "По словам водителя грузовика, он остановился возле БСП в крайнем правом ряду, так как сломался автомобиль, была включена аварийка и установлен знак аварийной остановки. Через какое то время он услышал удар. Очевидцы рассказали, что Passat на высокой скорости двигался в сторону станции метро "Черниговская" и пытался обогнать впереди едущий автомобиль по правой полосе. Во время совершения маневра водитель Passat не успел завершить обгон и врезался в грузовик. По словам полицейских, виновник аварии предварительно находился в нетрезвом состоянии. Он со своей супругой ехал домой. Кроме этого мужчина не смог объяснить, по какой причине он сел пьяный за руль. И не мог вспомнить сколько человек было в машине", — сообщает "Информатор".

    Ранее в Киеве на Оболони автомобиль Skoda сбил полицейского, проверявшего документы у водителя остановленного микроавтобуса.

    Кроме того, в субботу, 5 мая, на киевской Большой окружной дороге в Святошинском районе произошло смертельное ДТП с участием такси UBER.

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