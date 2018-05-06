В Киеве пьяный мужчина устроил аварию, в которой погибла его молодая жена

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КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье, 6 мая в Киеве на улице Братиславская произошла авария, при которой погибла молодая женщина.

ДТП случилось на улице Братиславской, где Volkswagen Passat на высокой скорости влетел под прицеп фуры MAN. При столкновении водитель пострадал, а его пассажир — 24-летняя жена — погибла.

"По словам водителя грузовика, он остановился возле БСП в крайнем правом ряду, так как сломался автомобиль, была включена аварийка и установлен знак аварийной остановки. Через какое то время он услышал удар. Очевидцы рассказали, что Passat на высокой скорости двигался в сторону станции метро "Черниговская" и пытался обогнать впереди едущий автомобиль по правой полосе. Во время совершения маневра водитель Passat не успел завершить обгон и врезался в грузовик. По словам полицейских, виновник аварии предварительно находился в нетрезвом состоянии. Он со своей супругой ехал домой. Кроме этого мужчина не смог объяснить, по какой причине он сел пьяный за руль. И не мог вспомнить сколько человек было в машине", — сообщает "Информатор".

Ранее в Киеве на Оболони автомобиль Skoda сбил полицейского, проверявшего документы у водителя остановленного микроавтобуса.

Кроме того, в субботу, 5 мая, на киевской Большой окружной дороге в Святошинском районе произошло смертельное ДТП с участием такси UBER.