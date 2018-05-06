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    В Новой Зеландии обнаружили гигантскую трещину в земле

    (обновлено: )28
    Огромный провал глубиной с шестиэтажное здание и длиной в два футбольных поля образовался на ферме в Новой Зеландии. Разлом появился возле Роторуа после шедших несколько дней ливней.
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    По словам управляющего фермой Колина Тремейна, провал, получивший прозвище "Томо", мог образоваться 30 апреля. Его длина оценивается в 180 метров, ширина и глубина — в 20 метров.

    Это девятый провал, который сформировался на ферме в последние годы, однако новозеландский вулканолог GNS Science Брэд Скотт отметил в интервью каналу Newshub, что этот разлом втрое больше, чем любой другой, виденный им раньше.

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    "Томо" вызвал определенный интерес у ученых, поскольку стало ясно, что он сформировался над кратером древнего вулкана, который в последний раз извергался 60 тысяч лет назад.

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