наверх
06.05.201800:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Видео

    Марш "Азова" в Бердянске: как скандальный полк отмечал день рождения

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (275)

    (обновлено: )73
    Анонсированная акция, на которую собрались сотни бойцов "Азова" и их лидер — Андрей Билецкий, началась у Дома культуры с церемония вручения штандартов подразделениям полка.
    "Нацкорпус" в facebook

    Скандальный полк "Азов" решил отметить четвертую годовщину создания традиционным маршем в Бердянске Запорожской области. Такие же шествия проходили в городе и в предыдущие годы.

    Марш Азова в Бердянске и Андрей Билецкий
    "Нацкорпус" в facebook
    Марш "Азова" в Бердянске: сотни бойцов и боевая техника

    При этом в 2016 году представители власти Запорожской области были против проведения марша в связи с тем, что он может стать "поводом для российской пропаганды". Вместе с тем акции проходили без ЧП.

    Сначала на Приморской площади города "азовцы" выстроили бронетехнику полка.

    Анонсированная акция, на которую собрались сотни бойцов "Азова" и их лидер — Андрей Билецкий, началась у Дома культуры с церемония вручения штандартов подразделениям полка.

    После этого началось шествие личного состава, которое возглавили его командиры, в частности сам Билецкий и нынешний командир Игорь Михайленко (позывной "Черкасс"). Колонну "азовцев" под флагами с эмблемой полка сопровождали патрульные. Шествие прошло до Приморской площади, где руководители "Азова" начали свои выступления.

    Марш прошел без инцидентов.

    Читайте также: День рождения "Азова" по традиции: марш на фоне нацистских скандалов

    Весной 2017 года нижняя палата конгресса США запретила Украине тратить выделяемые ей средства на поддержку "Азова", закрепив соответствующее положение в законопроекте об ассигнованиях Пентагону. Уже в этом году полк в очередной раз попал в черный список Конгресса США — структуре с сомнительной международной репутацией отказали в американском оружии. Ранее 56 конгрессменов США направили письмо в Госдеп с критикой антисемитизма в Украине. Конгрессмены упомянули и "Азов", назвав его "неонацистским" ("neo-Nazi Azov Battalion").

    Читайте также: Нацизм до крови довел. Драки и конфликты из-за СС "Галичина"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсен Аваков
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема. Архивное фото
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан