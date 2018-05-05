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    В Германии торжественно открыли памятник Карлу Марксу

    (обновлено: )10901
    В городе Трир, где родился Карл Маркс, открыли памятник философу. Торжественное открытие было приурочено к 200-летию со дня рождения Маркса.
    zeit.de

    Памятник городу подарил Китай. Скульптура выполнена из бронзы. Вместе с постаментом она достигает высоты 5,5 метра, сообщает издание Die Zeit.

    В открытии приняли участие около 200 гостей, в том числе китайская делегация. Посол Китая в Берлине Ши Минге назвал статую "свидетельством нашего дружественного обмена", которым Китай "хотел передать большому Карлу Марксу уважение и память Китая и китайского народа".

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    Во время открытия в Трире прошли сразу несколько демонстраций против появления монумента в городе. По данным полиции, около 70 человек собрались на марш ультраправой партии "Альтернатива для Германии" под лозунгом "Долой Маркса с пьедестала".

    В контр-демонстрации приняли участие 150 человек, еще около 300 человек присоединились к митингу сторонников памятника.

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