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    В поисках Марса. НАСА отправило новую миссию на "Красную планету"

    (обновлено: )7610
    Ракета Atlas V с исследовательским зондом InSight для исследования внутренних слоев Марса стартовала в субботу с космодрома Ванденберг в Калифорнии (США).
    канал NASAKennedy в youtube

    Марсоход Curiosity
    NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems
    "Красная планета" глазами марсохода Curiosity
    Ракета Atlas V с исследовательским зондом InSight для исследования внутренних слоев Марса стартовала в субботу с космодрома Ванденберг в Калифорнии (США), трансляцию запуска вело НАСА.

    Аппарат InSight — первая миссия по исследованию внутренних слоев Марса. Зонд установит на планете сейсмограф для измерения движений внутренних пород и ударов метеоритов, это позволит ученым больше узнать о строении планеты. Зонд также будет вести бурение Марса и другие эксперименты, которые позволят узнать больше о его формировании и развитии.

    Аппарат оснащен микрочипами с именами землян. Прибытие зонда на Марс планируется в ноябре 2018 года.

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