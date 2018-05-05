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    На митинге в центре Москвы задержали Навального

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    Оппозиционеры Алексей Навальный и Николай Ляскин задержаны в Москве за организацию несогласованного митинга в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
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    Оппозиционеры Алексей Навальный и Николай Ляскин задержаны в Москве за организацию несогласованного митинга в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

    "В центре Москвы за организацию несогласованного публичного мероприятия задержаны А. Навальный и Н. Ляскин. Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом", - сказал собеседник агентства.

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    Ранее о задержании Навального сообщил пресс-секретарь предвыборного штаба оппозиционера Руслан Шаведдинов. Кроме того, в интернете опубликовано видео задержания Навального.

    Как передает корреспондент РИА Новости, полиция в мегафон просила собравшихся на Пушкинской площади разойтись и не мешать проходу других граждан, предупреждая о возможности применения силы в случае неподчинения. После того, как из толпы раздались выкрики, полиция начала задерживать участников несанкционированной акции, некоторых из которых бросали в правоохранителей вырванные с корнем из газонов кусты.

    По словам корреспондентов РИА Новости, задержаны как минимум 13 человек, при этом в отношении наиболее агрессивных были применены дубинки.

    В результате несанкционированного митинга на некоторых улицах в центре Москвы образовались пробки.

    Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушений закона, а уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.

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