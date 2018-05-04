Космонавт показал "исчезающую" Луну с борта МКС

"Сейчас еще чуть-чуть, и до атмосферы дойдет", — комментирует происходящее Артемьев.

На кадрах видно, как естественный спутник медленно "исчезает" в голубоватой газовой оболочке Земли, не доходя до кромки планеты.

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В настоящее время на МКС находятся россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, американцы Скотт Тингл, Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, а также японец Норисигэ Канаи.

Ранее сообщалось, что астронавты NASA отказались от проекта лунохода Resource Prospector по исследованию поверхности спутника Земли, в том числе поисках водорода, кислорода и воды.