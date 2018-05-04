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    Космонавт показал "исчезающую" Луну с борта МКС

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    Российский космонавт Олег Артемьев показал видео лунного заката, запись была сделана на борту МКС. На кадрах видно, как Луна медленно приближается к горизонту Земли.
    Кадры Роскосмоса/Youtube

    "Сейчас еще чуть-чуть, и до атмосферы дойдет", — комментирует происходящее Артемьев.

    На кадрах видно, как естественный спутник медленно "исчезает" в голубоватой газовой оболочке Земли, не доходя до кромки планеты.

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    В настоящее время на МКС находятся россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, американцы Скотт Тингл, Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, а также японец Норисигэ Канаи.

    Ранее сообщалось, что астронавты NASA отказались от проекта лунохода Resource Prospector по исследованию поверхности спутника Земли, в том числе поисках водорода, кислорода и воды.

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