В Закарпатье загорелось авто с женщиной и ребенком

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В городе Берегово (Закарпатская область) на оживленном перекрестке в середине дня, 4 мая, загорелся автомобиль.

Машина, которой управляла женщина, неожиданно остановилась перед светофором, после чего из-под капота повалил дым. Водитель успела вывести из салона ребенка, который ехал на переднем сиденье.

"Сегодня на центральном светофоре произошло самовозгорание авто. К счастью, никто не пострадал. Благодарны за оперативную и профессиональную работу нашим спасателям", — написал на своей странице в Facebook городской голова Берегово Золтан Бабяк.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что спасатели приехали на место происшествия быстро, однако до этого никто из свидетелей ЧП не помог женщине потушить огонь в авто.

Ранее на нейтральной территории контрольно-пропускного пункта "Ужгород" на украинско-словацкой границе произошел пожар: загорелось авто украинцев, ожидавших в очереди пересечения границы.

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