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    В Индии мужчина пытался сделать селфи с медведем и умер (18+)

    (обновлено: )7501
    В Индии медведь задрал насмерть мужчину, который хотел сделать с ним селфи. По данным СМИ, Прабху Бхатара вез гостей со свадьбы в восточном штате Орисса, когда увидел у обочины раненого медведя.
    Видеоканал Kanak News на Youtube

    Он вышел из машины, намереваясь сфотографироваться с животным. Однако медведь схватил его, бросил на землю и задрал насмерть, сообщило издание Odisha Sun Times.

    Свидетели происшествия не решились помочь Бхатаре. Один из них попытался бросить в медведя тяжелым предметом, но это только больше разъярило зверя. Однако в кадре есть пес, который, по всей видимости, пытался укусить нападающего, но все тщетно.

    Пассажиры такси вызвали лесников, однако, когда они прибыли, водитель уже умер. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

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