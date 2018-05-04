В Индии мужчина пытался сделать селфи с медведем и умер (18+)

Он вышел из машины, намереваясь сфотографироваться с животным. Однако медведь схватил его, бросил на землю и задрал насмерть, сообщило издание Odisha Sun Times.

Свидетели происшествия не решились помочь Бхатаре. Один из них попытался бросить в медведя тяжелым предметом, но это только больше разъярило зверя. Однако в кадре есть пес, который, по всей видимости, пытался укусить нападающего, но все тщетно.

Пассажиры такси вызвали лесников, однако, когда они прибыли, водитель уже умер. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

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