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    В Киеве грузовик "подрезал" мотоциклиста, байкер погиб

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    В столице Украины на проспекте Победы водитель большегрузного автомобиля спровоцировал смертельную аварию, в результате которой погиб водитель мотоцикла. Мужчина разбился об отбойник.
    Видео "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Водитель мотоцикла погиб на проспекте Победы на выезде из Киева, авария произошла в результате столкновения с грузовиком.

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    Причиной смерти стало столкновение мотоцикла с отбойником, около полуночи 3 мая мужчина скончался, не приходя в сознание

    "По словам водителя "фуры", причиной аварии послужил еще один седельный тягач, который "подрезал" мотоциклиста. При этом, с места аварии он скрылся", — передает "Киев Оперативный".

    Личность погибшего устанавливается полицией, на его мотоцикле остался отличительный знак — наклейка с инопланетянином.

    Ранее в Полтаве произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, в результате чего погибли два человека. При аварии 41-летний мотоциклист из Полтавы на Honda врезался в "ВАЗ-21112".

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