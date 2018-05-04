В Киеве грузовик "подрезал" мотоциклиста, байкер погиб

Видео "Киев Оперативный"

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Водитель мотоцикла погиб на проспекте Победы на выезде из Киева, авария произошла в результате столкновения с грузовиком.

Причиной смерти стало столкновение мотоцикла с отбойником, около полуночи 3 мая мужчина скончался, не приходя в сознание

"По словам водителя "фуры", причиной аварии послужил еще один седельный тягач, который "подрезал" мотоциклиста. При этом, с места аварии он скрылся", — передает "Киев Оперативный".

Личность погибшего устанавливается полицией, на его мотоцикле остался отличительный знак — наклейка с инопланетянином.

Ранее в Полтаве произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, в результате чего погибли два человека. При аварии 41-летний мотоциклист из Полтавы на Honda врезался в "ВАЗ-21112".