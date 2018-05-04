Как благодаря Медведчуку из Савченко сделали "агента Кремля"

Надежду Савченко связывают с лидером организации "Украинский выбор" Виктором Медведчуком, потому что против нее год назад была развернута масштабная информационная спецоперация, цель которой заключалась в том, что сделать ее "агентом Кремля". Об этом заявила сестра внефракционного нардепа Вера Савченко.

"Потому что против Надежды была развернута масштабная долгосрочная информационная спецоперация. Она началась год назад, когда все провластные СМИ или какие-то карманные искажали факты. И завершилась она логично — из Надежды сделали для внутреннего рынка Украины агента Кремля, а для внешнего — заклеймили клеймом террористки", — сказала Савченко-младшая в эфире телеканала ZIK.

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Она считает, что лучше всего "агента Кремля" сделать, связав человека с фамилией Медведчука.

"Еще в 2015 году, когда занимались освобождением Надежды, я не раз говорила с Медведчуком исключительно об освобождении сестры. Так же поступают многие родственники пленных политзаключенных", — отметила Вера Савченко.

По ее словам, теперь к этому привязывают и сестру, чтобы "съесть ее рейтинг".

"Они хотят, чтобы клеймо "агент Кремля"хорошо въелось для внутреннего политического рынка Украины", — констатировала Вера Савченко.

Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку.