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    Как благодаря Медведчуку из Савченко сделали "агента Кремля"

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    Вера Савченко утверждает, что из ее сестры сделали "агента Кремля" для внутреннего рынка, а для внешнего - превратили ее в террористку.
    Канал на Youtube ZIK

    Надежду Савченко связывают с лидером организации "Украинский выбор" Виктором Медведчуком, потому что против нее год назад была развернута масштабная информационная спецоперация, цель которой заключалась в том, что сделать ее "агентом Кремля". Об этом заявила сестра внефракционного нардепа Вера Савченко.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Потому что против Надежды была развернута масштабная долгосрочная информационная спецоперация. Она началась год назад, когда все провластные СМИ или какие-то карманные искажали факты. И завершилась она логично — из Надежды сделали для внутреннего рынка Украины агента Кремля, а для внешнего — заклеймили клеймом террористки", — сказала Савченко-младшая в эфире телеканала ZIK.

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    Она считает, что лучше всего "агента Кремля" сделать, связав человека с фамилией Медведчука.

    "Еще в 2015 году, когда занимались освобождением Надежды, я не раз говорила с Медведчуком исключительно об освобождении сестры. Так же поступают многие родственники пленных политзаключенных", — отметила Вера Савченко.

    По ее словам, теперь к этому привязывают и сестру, чтобы "съесть ее рейтинг".

    "Они хотят, чтобы клеймо "агент Кремля"хорошо въелось для внутреннего политического рынка Украины", — констатировала Вера Савченко.

    Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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    Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку

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