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    В охваченном протестами Ереване совершено дерзкое ограбление банка

    (обновлено: )31010
    В центре столицы Армении вооруженные налетчики ранили полицейского и охранника филиала банка HSBC. Одного из преступников задержали прохожие, на месте ограбления разбросаны пачки купюр.
    Место ограбления банка в Ереване
    Фото Sputnik.Armenia

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Ереване в четверг на улице Комитаса совершено нападение на филиал банка HSBC, сообщает Sputnik. Armenia на своем сайте.

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    Во время нападения налетчики применили оружия, по последней информации охранник банка и полицейский тяжело ранены.

    Фото Sputnik.Armenia
    Место ограбления банка в Ереване

    "Есть информация об одной жертве среди нападавших, но полиция не подтверждает. По словам очевидцев, одного из нападавших поймали находящиеся рядом с банком люди еще до прибытия сотрудников полиции. Сейчас территория вокруг банка оцеплена сотрудниками правоохранительных органов", — сообщает армянское онлайн-издание.

    Возле отделение банка остались брошенными пачки купюр, полиция оцепила место происшествия и проводит первые следственные действия. К банку прибыл заместитель начальника полиции Армении Самвел Оганесян.

    Напомним, в апреле в Харькове неизвестные взорвали банкомат. По заключению полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство и завладели денежными средствами.

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