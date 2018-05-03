В охваченном протестами Ереване совершено дерзкое ограбление банка

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Ереване в четверг на улице Комитаса совершено нападение на филиал банка HSBC, сообщает Sputnik. Armenia на своем сайте.

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Во время нападения налетчики применили оружия, по последней информации охранник банка и полицейский тяжело ранены.

Фото Sputnik.Armenia Место ограбления банка в Ереване

"Есть информация об одной жертве среди нападавших, но полиция не подтверждает. По словам очевидцев, одного из нападавших поймали находящиеся рядом с банком люди еще до прибытия сотрудников полиции. Сейчас территория вокруг банка оцеплена сотрудниками правоохранительных органов", — сообщает армянское онлайн-издание.

Возле отделение банка остались брошенными пачки купюр, полиция оцепила место происшествия и проводит первые следственные действия. К банку прибыл заместитель начальника полиции Армении Самвел Оганесян.

Напомним, в апреле в Харькове неизвестные взорвали банкомат. По заключению полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство и завладели денежными средствами.