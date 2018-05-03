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    Почти фантастика. В Германии Porsche разогнался до 300 км/ч

    (обновлено: )11320
    На канале Carfection в YouTube появилось поразительное видео езды на Porsche 911 GT3 RS со скоростью 300 километров в час.
    Carfection

    Автомобиль разогнался на одном из немецких автобанов, где скорость передвижения не ограничена. 

    Porsche 911 GT3 RS оснащен четырехлитровым движком мощностью 520 л. с. и крутящим моментом 468 Н·м. Этот двигатель — самый мощный из всех "атмосферников" в истории Porsche.

    Автомобиль может разогнаться до 310 километров в час, а до 100 километров в час он разгоняется всего за 3,2 секунды.

    Ранее сообщалось, что в болгарском городе Шумен произошла авария во время соревнований по горным авторалли: автомобиль BMW одного из гонщиков на скорости врезался в толпу зрителей.

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