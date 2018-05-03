Почти фантастика. В Германии Porsche разогнался до 300 км/ч

Автомобиль разогнался на одном из немецких автобанов, где скорость передвижения не ограничена.

Porsche 911 GT3 RS оснащен четырехлитровым движком мощностью 520 л. с. и крутящим моментом 468 Н·м. Этот двигатель — самый мощный из всех "атмосферников" в истории Porsche.

Автомобиль может разогнаться до 310 километров в час, а до 100 километров в час он разгоняется всего за 3,2 секунды.

Ранее сообщалось, что в болгарском городе Шумен произошла авария во время соревнований по горным авторалли: автомобиль BMW одного из гонщиков на скорости врезался в толпу зрителей.