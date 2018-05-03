"Принцесса и королева". Лобода поделилась семейным видео

КИЕВ, 3 мая - РИА Новости Украина. Популярная украинская певица Светлана Лобода, улетевшая рожать второго ребенка в США, порадовала подписчиков в Instagram семейным видео.

На кадрах "Моя маленькая принцесса" звезда снимает на телефон свою дочь Еву, которая стоит у зеркала.

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За первые 15 минут запись "лайкнули" более 37 тысяч поклонников.

В числе комментариев - "Евангелина - словно маленькая копия", "Чудесное дитя", "Идеальны", "Принцесса и королева", "Прелесть".

my little princess ❤️ Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 3 Май 2018 в 12:01 PDT

Ранее в Instagram Stories Loboda разместила видео, на котором Ева поет хит мамы "Твои глаза". Дочь певицы придумала свой вариант со словами: "Твоя сестра в животике сидит". Поклонники догадались, что у артистки будет еще одна дочь. Вскоре певица удалила эту запись.

Несколько дней назад Светлана Лобода показала округлившийся живот в обтягивающем мини-платье.