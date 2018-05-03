Момент крушения военного самолета в США попал на видео

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КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. На борту военно-транспортного самолета С-130, потерпевшего крушение в американском штате Джорджия, находились девять человек, по предварительной информации, выживших нет, сообщает телеканал WSAV-TV со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

"Насколько нам известно, выживших нет", — заявила официальный представитель офиса шерифа округа Эфингем Джина Бильбо.

Самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. Представитель полиции назвала настоящим чудом отсутствие автомобилей на дороге. Ранее сообщалось, что он выполнял перелет на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в штате Аризона. Разбившийся самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико.

Самолет С-130 Hercules является основным тактическим транспортным самолетом не только ВВС США, но и многих других стран. Его грузоподъемность — около 20 тонн, в зависимости от модификации может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. Самолет предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники, вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов.

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