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    "Талантлива во всем". Каменских, заглатывающая банан, наделала шуму в сети

    (обновлено: )38831
    Подписчики украинской певицы разделились на два лагеря: одни посчитали видео забавным, другие же обрушились на поп-звезду с критикой.
    Каменских и банан. Видео

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Пользователи Instagram раскритиковали украинскую певицу Настю Каменских из-за вызывающего видео на странице в Instagram.

    Ролик, на котором артистка в черном платье с глубоким декольте буквально заглатывает банан, вызвал неоднозначную реакцию поклонников.

    Всего за час ролик собрал более 11 тыс просмотров, при этом подписчики страницы разделились на два лагеря: одни посчитали видео забавным, другие же обрушились на поп-звезду с критикой.

    Наряду с этим некоторые пользователи соцсети назвали трюк Каменских "талантливым".

     

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    Ранее сеть взорвало фото, на которой обнаженная Каменских сидит на ступеньках бассейна.

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