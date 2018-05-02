"Талантлива во всем". Каменских, заглатывающая банан, наделала шуму в сети

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Пользователи Instagram раскритиковали украинскую певицу Настю Каменских из-за вызывающего видео на странице в Instagram.
Ролик, на котором артистка в черном платье с глубоким декольте буквально заглатывает банан, вызвал неоднозначную реакцию поклонников.
Всего за час ролик собрал более 11 тыс просмотров, при этом подписчики страницы разделились на два лагеря: одни посчитали видео забавным, другие же обрушились на поп-звезду с критикой.
Наряду с этим некоторые пользователи соцсети назвали трюк Каменских "талантливым".
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Ранее сеть взорвало фото, на которой обнаженная Каменских сидит на ступеньках бассейна.