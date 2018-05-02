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    Летающий костюм "Железного человека" представлен в Дубае

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    Костюм позволяет бывшему военнослужащему военно-морского флота Великобритании Ричарду Браунингу взлетать в вертикальном положении и контролировать направление и скорость полёта при помощи рук.
    Видео ITP.net

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. "Железный человек", которого также называют "человек-ракета", Ричард Браунинг, представил свой костюм, с помощью которого он может летать, и осуществил полет в Дубае, сообщает в среду издание Arabian Business.

    Костюм позволяет бывшему военнослужащему военно-морского флота Великобритании Ричарду Браунингу взлетать в вертикальном положении и контролировать направление и скорость полёта при помощи рук.

    Высокотехнологичный костюм был представлен посетителям выставки Gulf Information Security Expo and Conference (GISEC).

    Браунинг является основателем и пилотом стартапа Gravity Industries, а также обладателем мирового рекорда по скорости полета в реактивном костюме (51,53 километра в час).

    На выставке также была обнародована первая песня ("Ода Дубаю"), полностью сочиненная искусственным интеллектом.

    Смотрите также: Кадры запуска ракеты с капсулой для туристов

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