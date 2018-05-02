На границе с Венгрией нашли девочку под сумками

"Ребенок был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами. Девочка имела при себе биометрический паспорт гражданки Украины", — говорится в сообщении пресс-службы ГПС.

При проведении осмотра Volkswagen, которым на выезд из Украины следовали пять человек, пограничники обнаружили маленькую девочку.

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Фамилия девочки не совпадала с фамилией мужчины, назвавшегося ее отцом. Никаких разрешительных документов на вывоз ребенка за границу у матери не было.

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В настоящее время выясняются все обстоятельства незаконного вывоза ребенка за границу.