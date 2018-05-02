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    На границе с Венгрией нашли девочку под сумками

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    Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщает, что сотрудники ГПС обнаружили пятилетнюю девочку среди сумок с вещами на границе с Венгрией.
    ГПС Украины/Youtube

    "Ребенок был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами. Девочка имела при себе биометрический паспорт гражданки Украины", — говорится в сообщении пресс-службы ГПС.

    При проведении осмотра Volkswagen, которым на выезд из Украины следовали пять человек, пограничники обнаружили маленькую девочку. 

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    Фамилия девочки не совпадала с фамилией мужчины, назвавшегося ее отцом. Никаких разрешительных документов на вывоз ребенка за границу у матери не было. 

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    В настоящее время выясняются все обстоятельства незаконного вывоза ребенка за границу.

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