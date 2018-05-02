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    Сеть "взорвал" фонтан из сточных вод в тернопольском парке

    (обновлено: )13330
    Фонтан из сточных вод забил во вторник в парке Национального возрождения в Тернополе. Видеокарды выложил на странице в Facebook местный житель Роман Иващенко. Пользователи с юмором отнеслись к проблеме.
    facebook.com/roman.ivasechko

    " В файном городе Тернополь на Певческом поле 1.05.2018 образовался фонтан после грозы из сточных вод. Было впечатляющее зрелище. Неожиданно очевидцем которого я стал", — подписал Иващенко видео.

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    Подписчики прокомментировали увиденное с юмором:

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    — "А это что за нефтяную скважину прорвало?".

    — "Если это такой же запах, когда трубы прочищают, то это точно нефть".

    — "Классный фонтан! Но жаль, что без подсветки… или просто еще не подключили?".

    В октябре прошлого года в Харькове забил фонтан в шесть этажей, из-за аварии на водоводе часть жителей осталась без воды.

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