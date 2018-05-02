Сеть "взорвал" фонтан из сточных вод в тернопольском парке

" В файном городе Тернополь на Певческом поле 1.05.2018 образовался фонтан после грозы из сточных вод. Было впечатляющее зрелище. Неожиданно очевидцем которого я стал", — подписал Иващенко видео.

Подписчики прокомментировали увиденное с юмором:

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— "А это что за нефтяную скважину прорвало?".

— "Если это такой же запах, когда трубы прочищают, то это точно нефть".

— "Классный фонтан! Но жаль, что без подсветки… или просто еще не подключили?".

В октябре прошлого года в Харькове забил фонтан в шесть этажей, из-за аварии на водоводе часть жителей осталась без воды.