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    Появились кадры начала блокирования дорог в аэропорт Еревана

    Тема:

    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку (150)

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    Протестующие начали блокировать дорогу в ереванский аэропорт "Звартноц". Кадры размещены пользователями Faсebook, а также на новостных сайтах. Суда по кадрам, дорога перекрыта с двух сторон. Полиция уговаривает демонстрантов открыть дорогу.
    1in.am LIVE/Youtube

    Во вторник лидер оппозиции Никол Пашинян, которого парламент не выбрал премьер-министром страны, призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все улицы, дороги, пути к аэропорту.

    Масштабные протесты в Ереване
    REUTERS Vahram Baghdasaryan/Photolure
    Спиридонов по Армении: методички "цветных революций" поистрепались...

    Во вторник Национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

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    Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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