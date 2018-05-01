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    Марш трудящихся: силовики отчитались о ситуации в центре Киева

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    Около 500 сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии Украины поддерживают публичную безопасность и порядок в центре столицы.
    поліція Києва

    "На майские праздники дополнительно полицейские наряды патрулируют парковые зоны, территории вблизи пляжей, водоемов, на вокзалах, а также во всех местах массового скопления граждан. Поэтому работаем по традиционной схеме охраны общественного порядка", — отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

    Правоохранители сообщили, что марш в центре Киева прошел спокойно. 

    В частности, с организаторами и участниками акции проводили разъяснительную работу сотрудники отдела превентивной коммуникации. Полиция диалога постоянно общалась с гражданами, чтобы предупредить конфликты. Грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.

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