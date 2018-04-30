В Киеве на Трухановом острове горит нудистский пляж

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В Киеве на Трухановом острове загорелся травяной настил на территории 5 га, в настоящее время на месте работают спасатели. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на руководителя пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлану Водолагу.

"На данный момент на месте работают пожарные. В 11:37 поступил звонок, что в районе" нудистского "пляжа сильно горит травяной настил. Площадь пожара была около 5 га, в настоящее время известно, что площадь возгорания уменьшилась до трех гектаров. Работают две автоцистерны и пожарный катер", - отметила Водолага.

Пожежники намагаються загасити пожежу на Трухановому острові в Києві — там зайнялося близько 5 гектарів трави pic.twitter.com/o1VwLtq9lb — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 апреля 2018 г.

Что стало причиной пожара - неизвестно, однако, как отметила представитель пресс-службы, не исключено, что сработал "человеческий фактор".

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