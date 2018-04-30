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    В Киеве на Трухановом острове горит нудистский пляж

    (обновлено: )21120
    В Киеве на Трухановом острове загорелся травяной настил на территории 5 га, в настоящее время на месте работают спасатели, сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
    В Киеве на Трухановом острове горит нудистский пляж
    скриншот видео

    В Киеве на Трухановом острове загорелся травяной настил на территории 5 га, в настоящее время на месте работают спасатели. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на руководителя пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлану Водолагу.

    "На данный момент на месте работают пожарные. В 11:37 поступил звонок, что в районе" нудистского "пляжа сильно горит травяной настил. Площадь пожара была около 5 га, в настоящее время известно, что площадь возгорания уменьшилась до трех гектаров. Работают две автоцистерны и пожарный катер", - отметила Водолага.

    Что стало причиной пожара - неизвестно, однако, как отметила представитель пресс-службы, не исключено, что сработал "человеческий фактор".

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