Появились кадры запуска ракеты с капсулой для туристов

Старт многоразовой ракеты был дан с площадки в штате Техас. Как и планировалось, через семь минут после старта New Shepard вернулась на Землю, совершив вертикальное приземление. Отделившаяся от несущей ракеты капсула поднялась на высоту в 105,9 километров, достигнув официальной границы космоса, затем совершила мягкую посадку на Землю.

В рамках очередного испытания на борту капсулы в космосе побывали научные эксперименты, принадлежащие НАСА и ряду университетов и научно-исследовательских центров из Германии, а также имитировавший космического туриста оснащенный всевозможными датчиками манекен Skywalker.

Как сообщалось накануне старта, это третья созданная Blue Origin ракета New Shepard. Первая потерпела крушение при посадке в 2015 году, вторая совершила пять безаварийных суборбитальных полетов, после чего завершила старты.

Предыдущее испытание ракеты, принадлежащей владельцу Amazon миллиардеру Джеффу Безосу, состоялось в декабре 2017 года и также было успешным: тогда ракета впервые поднялась с капсулой на высоту 61 мили (98 км).

Highlights from today’s mission. Don’t miss the Nerf ball doing a few backflips in zero gravity. #GradatimFerociter @BlueOrigin pic.twitter.com/YxlJRt0MXc — Jeff Bezos (@JeffBezos) 30 апреля 2018 г.

​Blue Origin рассчитывает осуществить первый запуск человека в космос до конца 2018 года и начать коммерческие полеты туристов в космос в 2019 году. По технологии компании, по достижении заданной высоты капсула отделяется от ракеты, которая возвращается на землю. Капсула после отделения несколько минут летит в зоне невесомости, а затем опускается на парашютах. В стенах капсулы — большие трапецевидные окна. Она может нести шесть человек. Свое название комплекс получил в честь первого американского астронавта Алана Шепарда, совершившего суборбитальный полет. Впоследствии он был командиром корабля "Аполлон-14", модуль которого совершил посадку на Луну.