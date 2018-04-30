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    Появились кадры запуска ракеты с капсулой для туристов

    (обновлено: )13511
    Компания Blue Origin провела в воскресенье восьмой тестовый беспилотный запуск суборбитальной ракеты New Shepard с капсулой для туристических полетов в космос.
    Восьмой тестовый беспилотный запуск суборбитальной ракеты New Shepard с капсулой для туристических полетов в космос
    twitter.com/JeffBezos

    Старт многоразовой ракеты был дан с площадки в штате Техас. Как и планировалось, через семь минут после старта New Shepard вернулась на Землю, совершив вертикальное приземление. Отделившаяся от несущей ракеты капсула поднялась на высоту в 105,9 километров, достигнув официальной границы космоса, затем совершила мягкую посадку на Землю.

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    В рамках очередного испытания на борту капсулы в космосе побывали научные эксперименты, принадлежащие НАСА и ряду университетов и научно-исследовательских центров из Германии, а также имитировавший космического туриста оснащенный всевозможными датчиками манекен Skywalker.

    Как сообщалось накануне старта, это третья созданная Blue Origin ракета New Shepard. Первая потерпела крушение при посадке в 2015 году, вторая совершила пять безаварийных суборбитальных полетов, после чего завершила старты.

    Предыдущее испытание ракеты, принадлежащей владельцу Amazon миллиардеру Джеффу Безосу, состоялось в декабре 2017 года и также было успешным: тогда ракета впервые поднялась с капсулой на высоту 61 мили (98 км).

    ​Blue Origin рассчитывает осуществить первый запуск человека в космос до конца 2018 года и начать коммерческие полеты туристов в космос в 2019 году. По технологии компании, по достижении заданной высоты капсула отделяется от ракеты, которая возвращается на землю. Капсула после отделения несколько минут летит в зоне невесомости, а затем опускается на парашютах. В стенах капсулы — большие трапецевидные окна. Она может нести шесть человек. Свое название комплекс получил в честь первого американского астронавта Алана Шепарда, совершившего суборбитальный полет. Впоследствии он был командиром корабля "Аполлон-14", модуль которого совершил посадку на Луну.

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