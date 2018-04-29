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    Как Федор Емельяненко за минуту нокаутировал американца: опубликовано видео

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    Для 41-летнего Емельяненко эта победа стала 37-й в карьере. В полуфинале турнира за титул Bellator россиянин встретится с 41-летним американцем Чейлом Сонненом.
    Видео milan_mia

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Фрэнком Миром в первом раунде турнира за пояс Bellator в тяжелом весе в США.

    Бой, прошедший в Чикаго в ночь на воскресенье, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде. Для победы россиянину потребовалось менее минуты.

    Для 41-летнего Емельяненко эта победа стала 37-й в карьере при пяти поражениях. После возобновления карьеры в 2015 году российский боец одержал третью победу в четырех боях. 38-летний мира проиграл 12-й бой при 18 победах.

    Емельяненко в полуфинале турнира за титул Bellator встретится с 41-летним американцем Чейлом Сонненом.

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