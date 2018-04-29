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    Астроном снял загадочные объекты над Луной

    (обновлено: )611
    Астроному-любителю удалось зафиксировать на камеру пролет трех неизвестных объектов на фоне поверхности спутника Земли. По одной из версий, это метеориты, по другой - в кадр попали гелиевые шары.
    Видео Don't Stop Motion

    Астроном-любитель во время наблюдения за Луной случайно снял странные объекты, пролетевшие на фоне поверхности спутника Земли.

    На видеозаписи на отметке 01.18 появляются три непонятных объекта и быстро исчезают из кадра.

    Автор видео, опубликовавший его в Youtube, предположил, что это были запущенные кем-то гелиевые шары. Пользователи видеохостинга в комментариях выдвинули версию, что автору съемки удалось снять метеориты.

    Ранее сообщалось, что камера CaSSIS, установленная на борту российско-европейского зонда "ЭкзоМарс-TGO", получила первые полноцветные фотографии поверхности Марса.

    Смотрите также: Видеоблогер запустил в космос булку с чесноком

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