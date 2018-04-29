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    Опубликовано видео аварийной посадки огромного лайнера в Подмосковье

    (обновлено: )90732
    У самолета Ил-38 при посадке в подмосковном аэропорту "Жуковский" не выпустилась передняя стойка шасси. Благодаря действиями летчиков, самолет не разбился и будет отремонтирован.
    Видел Рен ТВ

    В России в подмосковном аэропорту "Жуковский" произошла аварийная посадка самолета Ил-38, который принадлежит ВМС Индии. Спустя несколько часов было опубликовано видео инцидента, которое снял очевидец ЧП на аэродроме.

    На кадрах, опубликованных каналом РЕН-ТВ виден заходящий на посадку самолет с невыпущенной передней стойкой шасси, а также стоящие возле взлетной полосы машины экстренных служб. Кроме того, на записи слышны переговоры сотрудников аэропорта.

    Инцидент в "Жуковском" произошел вечером 28 апреля, на борту Ил-38 находились опытные летчики-испытатели. Источник в авиаотрасли сообщил РИА Новости, что самолет благодаря действиям экипажа подлежит восстановлению и будет отремонтирован.

    Смотрите также: Камеры сняли момент посадки самолета на автостраду в Канаде

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