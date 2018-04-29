В Николаеве мужчина пытался сжечь своих соседей заживо. Кадры с места ЧП

В подъезде многоэтажного дома в субботу в Николаеве мужчина поджег придверный коврик соседей. Об этом сообщает местное издание "0512".

Образовавшееся после поджога пламя перебросилось на внутреннюю деревянную часть внешне металлических дверей, а после и на внутреннюю дверь квартиры в которой находились мужчина и женщина.

"Услышав сквозь сон запах дыма, мужчина, проснувшись, бросился тушить огонь. Набрав на кухне ёмкость с водой, он приступил в срочном порядке заливать дверной проём, что спустя некоторое время дало положительный результат", — говорится в сообщении.

В связи с сильной задымлённостью подъезда услышавшие запах дыма жители покинули свои квартиры и вышли на улицу. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили злоумышленника и пригласили его в Ингульское отделения полиции. Причины и мотивы поступка правонарушителя выясняются.

Смотрите также: Последствия взрыва гранаты в автомобиле на Позняках в Киеве