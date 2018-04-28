Эксперт: власти Украины заняли шизофреническую позицию в "газовом вопросе"

РИА Новости Украина

"Если мы не берем деньги у "кровавого агрессора", то мы не должны брать деньги никакие. А так – полный абсурд: лишать людей работы в Днепропетровске, Запорожье, Харькове, закрывать глаза на закрытие предприятий, говорить, что мы должны потерпеть, чтобы стать независимыми от "агрессора". Но при этом говорить, что мы должны сохранить транзит и доходы для нашего бюджета. Это очень абсурдная позиция", – уверен политолог.

Он добавляет, что в "Нафтогазе" сами политизирует экономические процессы, в чем предприятие постоянно обвиняет российский "Газпром".

В целом же, уверен Волошин, только комплексное решение поможет по-настоящему разобраться с проблемой – когда нормализуются отношения Украина-РФ, тогда и вопрос транзита газа решится сам собой.

Ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что очевидно, что определенный объем транзита газа через Украину после 2019 года будет законтрактован на взаимоприемлемых условиях.

В апреле председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Ранее заместитель председателя правления российского "Газпрома" Александр Медведев заявил, что расторжение действующих контрактов с "Нафтогазом" не означает прекращение транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года, "объемы зависят от позиции украинских партнеров".

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По данным СМИ, 11 апреля российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" приступили к обсуждению условий нового контракта о транзите газа через территорию Украины в Европу. Отмечалось, что речь шла не о пересмотре условий действующего до конца 2019 года контракта, а о новом – с 2020 года. Какие условия транзита обсуждаются, собеседники уточнять не стали, так как переговоры находятся на самой ранней стадии.