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    Подрыв авто на Позняках в Киеве. Кадры с места кровавого ЧП

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    По данным СМИ, в результате взрыва пострадали два человека, а не один, как сообщают в полиции. Также сообщается, что гранату в салом авто забросили из другого авто.
    Facebook dtp.kiev.ua

    В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб человек, еще один получил телесные повреждения, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

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    Взрыв произошел в Дарницком районе. В 22.20 правоохранителям сообщили, что по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль. На место выехали руководители столичной и Дарницкой полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели.

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    Предварительно установлено, что "в результате взрыва один человек погиб, другой — получил телесные повреждения".

    Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле Chevrolet, который двигался по дороге, взорвалась граната. По факту взрыва открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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    Тем временем на странице в Facebook сообщества dtp.kiev.ua обнародовано видео с места ЧП. По данным СМИ, в результате взрыва пострадали два человека. Также сообщается, что гранату в салом авто забросили из другого авто. 

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