Впервые ученым удалось сделать томографию носорога

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КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Чикаго (штат Мичиган, США) сотрудники Брукфилдского зоопарка провели уникальное исследование самки черного носорога по кличке Лейла. Из-за проблем с дыханием животному сделали томографию.

До этого персонал зверинца заметил, что носорогу стало трудно дышать. Ранее Лейле уже делали небольшие операции из-за синуситов и воспаления в пазухах носа.

Чтобы сделать томографию семилетнему носорогу весом в тонну, понадобилось 40 человек и фронтальный погрузчик. Лейле сделали анестезию, а затем с помощью погрузчика положили в томограф.

При исследовании зоологи заметили в носу самки постороннюю ткань, которую будет необходимо удалить. Доктор Майкл Адкессон сказал, что томография позволила получить очень ценные данные, на основании которых будет строиться лечение.

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