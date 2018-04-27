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    Впервые ученым удалось сделать томографию носорога

    (обновлено: )5210
    Сотрудники Брукфилдского зоопарка в Чикаго решились на сложное обследование самки черного носорога из-за выявленных у нее проблем с дыханием. Ей сделали анестезию, а затем с помощью погрузчика положили в томограф.
    Видео IBTimes UK

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Чикаго (штат Мичиган, США) сотрудники Брукфилдского зоопарка провели уникальное исследование самки черного носорога по кличке Лейла. Из-за проблем с дыханием животному сделали томографию.

    До этого персонал зверинца заметил, что носорогу стало трудно дышать. Ранее Лейле уже делали небольшие операции из-за синуситов и воспаления в пазухах носа.

    Чтобы сделать томографию семилетнему носорогу весом в тонну, понадобилось 40 человек и фронтальный погрузчик. Лейле сделали анестезию, а затем с помощью погрузчика положили в томограф.

    При исследовании зоологи заметили в носу самки постороннюю ткань, которую будет необходимо удалить. Доктор Майкл Адкессон сказал, что томография позволила получить очень ценные данные, на основании которых будет строиться лечение.

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