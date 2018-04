Камеры сняли момент посадки самолета на автостраду в Канаде

КИЕВ, 26 апр - РИА Новости Украина. В Калгари (Канада) малый пассажирский самолет совершил посадку на оживленную автостраду. При аварийной посадке у него повредилось крыло.

CBC News сообщает, что на экстренные меры пилота толкнули технические трудности. Самолет направлялся в аэропорт Калгари, но не дотянул до посадочной полосы всего несколько километров из-за отказа одного двигателя.

На борту, кроме пилота, находилось пятеро пассажиров, ни один из которых не получил травм. Благодаря тому, что инцидент произошел рано утром, шоссе было свободным от автомобилей, однако во время посадки самолет задел крылом уличный фонарь.

VIDEO: Plane with six passengers lands on Calgary street this morning.



Story here: https://t.co/LP9DfOEkSb@CBCCalgary @CBC_DAVE pic.twitter.com/n9aOvwheUR