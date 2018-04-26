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    Камеры сняли момент посадки самолета на автостраду в Канаде

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    На борту, кроме пилота, находилось 5 пассажиров. Инцидент произошел рано утром и шоссе было свободным от автомобилей, но во время посадки самолет задел крылом уличный фонарь.
    Самолет сел на автростраду в Калгари (Канада)
    Фото CBC News

    КИЕВ, 26 апр - РИА Новости Украина. В Калгари (Канада) малый пассажирский самолет совершил посадку на оживленную автостраду. При аварийной посадке у него повредилось крыло.

    CBC News сообщает, что на экстренные меры пилота толкнули технические трудности. Самолет направлялся в аэропорт Калгари, но не дотянул до посадочной полосы всего несколько километров из-за отказа одного двигателя.

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    На борту, кроме пилота, находилось пятеро пассажиров, ни один из которых не получил травм. Благодаря тому, что инцидент произошел рано утром, шоссе было свободным от автомобилей, однако во время посадки самолет задел крылом уличный фонарь.

    Чтобы убрать самолет с проезжей части к нему из аэропорта был направлен специальный подъемный кран. С самолетом уже начали работать эксперты, которые должны установить точные причины аварии.

    Ранее сообщалось, что одномоторный самолет Beechcraft G33 совершил экстренную посадку на автомобильную дорогу недалеко от города Лос-Анджелес.

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