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    Глузман о пренебрежении власти к украинцам

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    По словам правозащитника и диссидента Семена Глузмана, любые изменения в Украине "останавливают жадность и слепота нашей власти".
    Канал на Youtube ZIK

    Власть может мягко обмануть украинцев, то есть пообещать что-то и выполнить это хотя бы частично, но представители нынешней украинской власти даже не пытаются обмануть — они нас просто пренебрегают народом, считает врач-психиатр и правозащитник, бывший диссидент и политзаключенный, президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

    Служба безопасности Украины
    Сайт президента Украины
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    "Есть категория людей, которые умственно отсталые, но мы же не о них говорим. Да, этим людям трудно, они не понимают, что происходит и часть из них мои клиенты. Но мне кажется, я это вижу в своих поездках по Украине, подавляющее большинство людей услышали правду и они слышат эту правду. Я часто выступают перед молодежью, перед теми, кто еще не уехал, и многие из них об этом задумывается. Я их понимаю", — сказал Глузман в эфире телеканала ZIK, отвечая на вопрос, он махнул ли он рукой на часть общества, которую в Украине называют "совком" или "ватой".

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    По его словам, любые изменения в стране "останавливают жадность и слепота нашей власти", и дело не только в одной фамилии президента.

    "На самом деле мягко обмануть людей можно, пообещав что-то, выполнить не все, но хотя бы частично, и для этого не надо же отдавать свои миллионы и миллиарды. Меня возмущает и удивляет то, что они этого не понимают. Как сказала одна журналистка, они нами просто пренебрегают. Я понял, что наверное она права. Они даже не пытаются обмануть. Им кажется, что они где-то запихают деньги, но деньги уже не будут работать так как раньше", — убежден правозащитник.

    "С одной стороны в Украине есть свобода слова, я могу говорить все что захочу и я говорю, но ощущение, будто в никуда. Это страшно", — добавил Глузман.

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