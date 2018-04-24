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    Рождение мощного торнадо попало на видео в США

    (обновлено: )233
    Во Флориде над городом Форт-Уолтон-Бич прошел мощный водный торнадо. Видео сняла пара очевидцев. На нем видно, как небо соединяется с поверхностью океана и образуется смерч.
    Канал ViralHog на Youtube

    Смерчь набирает стремительную скорость, пересекает пляж и снова возвращается в воду. На своем пути поднимает и разбрасывает в разные стороны мусор, сообщает "Daily Mail".

    Пара, которая снимает следы разрушения, удивляется тому, как быстро стихия обострилась.

    "Это немного страшно, — восклицает женщина, прежде чем закричать, — "Боже мой!". Партнер просит ее зайти в здание.

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    По словам офицера шерифа округа Окалуза, по крайней мере один дом был разрушен. Также вихрь повредил деревья и линии электропередач. Сообщения о пострадавших не поступали. Когда торнадо двигался над сушей, он также сбросил пикап с места парковки, сообщает The Washington Post.

    Это был один из трех смерчей, которые образовались на побережье Мексиканского залива 22 апреля. Перед этим два ураганы пронеслись курортным городом Форт-Лодердейл. Они выкорчевывали деревья, обесточили девять тысяч домов и парализовали аэропорт.

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