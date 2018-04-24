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    Печальная статистика от эксперта: новый антирекорд по депозитам украинцев

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    Экономический эксперт Олег Журавлев привел "печальную статистику" украинских банков: за последние 8 лет зафиксирован самый низкий уровень охвата депозитами населения.
    РИА Новости Украина

    В Украине за последние годы катастрофически снизился уровень депозитов и вкладов населения в банк. Экономический эксперт Олег Журавлев привел "печальную статистику" и назвал причины снижения депозитов.

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    "За последние 8 лет у нас самый низкий уровень охвата депозитами населения. Две причины: снижение уровня доходов населения и то, что инфляция съедает все доходы, которые можно получить. Компания JFK Ukraine показывает, что только 3,4 процента украинцев имеют депозиты в банках. Это в два раза меньше, чем в 2008 году, когда был пик. По этому опросу, больше половины населения Украины не имеет денежных сбережений: ни в виде банковских вкладов, ни в виде наличных", — заявил Журавлев на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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