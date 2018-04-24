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    В Одессе рушится дом, в котором Гоголь писал второй том "Мертвых душ"

    (обновлено: )7310
    Сообщается, что в Одессе в "доме Гоголя" обвалился еще один участок крыши, упавшие конструкции пробили межэтажное перекрытие.
    В Одессе разрушается дом, в котором Гоголь писал второй том Мертвых душ
    dumskaya.net

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Заброшенный памятник архитектуры на улице Гоголя в Одессе, в котором великий украинский и русский литератор работал над вторым томом "Мертвых душ" (впоследствии им же уничтоженным), стремительно разрушается.

    Недавно здесь произошло очередное обрушение: обвалился еще один участок крыши. Упавшие конструкции пробили межэтажное перекрытие, и теперь дождям открыто все здание. Ждать его конца осталось недолго, сообщает "Думская".

    Дом №11 по улице Гоголя построили в 1836-1849 годах по проекту архитекторов Даллаклава и Шашина. После Второй мировой в нем располагался штаб военно-морского соединения, базировавшегося в Одессе, потом оно использовалось моряками как жилое.

    dumskaya.net
    В Одессе разрушается дом, в котором Гоголь писал второй том "Мертвых душ"
    dumskaya.net
    В Одессе разрушается дом, в котором Гоголь писал второй том "Мертвых душ"

    С 2005-го горсовет принял его в собственность городской громады. При этом часть жилых и нежилых помещений тут же была приватизирована и перепродана. В конце марта 2018 года горсовет подтвердил свои права на объект. 

    Ранее сообщалось, что вандалы разрушили мемориальную доску на памятнике генералу Николаю Ватутину в Бердичеве Житомирской области.

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