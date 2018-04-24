В Одессе рушится дом, в котором Гоголь писал второй том "Мертвых душ"

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Заброшенный памятник архитектуры на улице Гоголя в Одессе, в котором великий украинский и русский литератор работал над вторым томом "Мертвых душ" (впоследствии им же уничтоженным), стремительно разрушается.

Недавно здесь произошло очередное обрушение: обвалился еще один участок крыши. Упавшие конструкции пробили межэтажное перекрытие, и теперь дождям открыто все здание. Ждать его конца осталось недолго, сообщает "Думская".

Дом №11 по улице Гоголя построили в 1836-1849 годах по проекту архитекторов Даллаклава и Шашина. После Второй мировой в нем располагался штаб военно-морского соединения, базировавшегося в Одессе, потом оно использовалось моряками как жилое.

dumskaya.net В Одессе разрушается дом, в котором Гоголь писал второй том "Мертвых душ"

dumskaya.net В Одессе разрушается дом, в котором Гоголь писал второй том "Мертвых душ"

С 2005-го горсовет принял его в собственность городской громады. При этом часть жилых и нежилых помещений тут же была приватизирована и перепродана. В конце марта 2018 года горсовет подтвердил свои права на объект.

Ранее сообщалось, что вандалы разрушили мемориальную доску на памятнике генералу Николаю Ватутину в Бердичеве Житомирской области.