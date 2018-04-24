В Украине испытано новое оружие, повышающее мощь БМП и танков

Госпредприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", провело испытания боевого модуля "Дуплет", который предназначен для модернизации бронетехники. Боевой модуль оптимизирован для использования на БМП-2, позволяет за минимальный срок оснастить им эти боевые машины.

В случае необходимости, и с минимальными изменениями, этот боевой модуль можно установить и на другой бронетехнике. Например, для вооружения основного боевого танка Т-64, что позволяет превратить его в тяжелую боевую машину поддержки танков "Страж".

Читайте также: "Черный рынок" оружия бьет рекорды: растут спрос, цены

Оружейники оборудовали модуль "Дуплет" усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, самостоятельно рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь при любых условиях погоды, как днем, так и ночью.

Для этого "Дуплет" переоснастили новым тепловизором, который позволяет распознавать цели на всей дальности ведения огня всем штатным вооружением, включая противотанковый ракетный комплекс "Барьер".

Ранее глава генштаба Вооруженный сил Украины Виктор Муженко заявил, что ВСУ в текущем году будут вооружены танками "Оплот", а также противотанковыми комплексами отечественного производства.

Смотрите также: Новейшее оружие России. Испытания межконтинентальной ракеты "Сармат"