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    Пожар в китайском караоке-баре убил 18 человек. Опубликовано видео

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    Пожар вспыхнул в ночь на вторник в караоке в городе Цинъюань южной китайской провинции Гуандун, жертвами инцидента стали 18 человек, ещё пятеро получили травмы, сообщила полиция города.
    канал CGTN в youtube

    Пожар вспыхнул в ночь на вторник в караоке в городе Цинъюань южной китайской провинции Гуандун, жертвами инцидента стали 18 человек, ещё пятеро получили травмы, сообщила полиция города в официальном аккаунте в соцсети Weibo.

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    Согласно сообщению полиции, пожар разгорелся в здании караоке около 00.30 по местному времени (понедельник 19.30 по Киеву), сообщение об этом оперативно поступило в местную службу спасения.

    На место выехали пожарные, медики и сотрудники полиции. Огонь был потушен уже в 00.55 по местному времени, однако несмотря на оперативность работы экстренных служб, избежать большого числа жертв не удалось.

    Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были направлены в больницу.

    Точная причина пожара пока не известна, однако согласно предварительным данным следствия, это мог быть поджог. Расследование продолжается.

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