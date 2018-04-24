Пресс-конференция: банковская система Украины. Как будет выживать в 2018 году. Онлайн

Во вторник, 24 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Банковская система Украины. Как будет выживать в 2018 году".

Финансовые аналитики к основным рискам банковской системы в 2018 году относят прекращение сотрудничества с МВФ. Без поддержки международных институтов успешное рефинансирование суверенного и гарантированного государством долга со сроком погашения в 2018-2020 годах маловероятно. Украине стоит начать переговоры о запуске новой программы сотрудничества с МВФ еще до завершения нынешней, т.е. в начале 2019 года, указывается в отчете НБУ. Также немаловажными рисками являются медленные структурные изменения в экономике, низкая эффективность работы государственных банков и слабость правовой системы.

Высокий уровень неработающих кредитов — одна из основных проблем банковской сферы, отмечают эксперты. Значительная — более 55% — доля проблемных кредитов, а также необходимость формирования резервов под них и отсутствие эффективных правовых рычагов влияния на недобросовестных заемщиков остается проблемой номер один. Банковская система Украины также практически не выполняет своей основной функции: кредитование реального сектора экономики. Только за февраль 2018 года общий кредитный портфель юридических лиц уменьшился почти на 13 млрд грн.

Одной из последствий "банковской чистки" является ухудшение позиций банков с украинским капиталом. Разнообразные диагностики, стресс-тестирования, изменения регуляторных требований к расчету необходимого капитала, увеличение его необходимого минимального размера для малых банков — все это поставило под удар именно финучреждения, контролируемые местными акционерами. Значительные проблемы есть у Фонда гарантирования вкладов, которому постоянно не хватает денег на выплаты вкладчикам закрываемых банков. Также к рискам эксперты относят высокий уровень теневой экономики и рост трудовой миграции, что сужает пул платежеспособных клиентов в бизнесе и розничном сегменте.

Эксперты пресс-конференции:

Василий Горбаль, финансовый эксперт, народный депутат Украины IV, V и VI созывов, член Совета НБУ (2003 — 2014)

Евгений Олейников, эксперт по вопросам экономики "Экономического дискуссионного клуба "

Олег Журавлев, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 24 апреля в 13.00

Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям